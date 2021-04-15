"Звичайно, ми розчаровані. Після трьох з чотирьох таймів далі проходили ми. Втім, Манчестер Сіті чудово зіграв у обох матчах і заслужив пройти. Важливий лише той, хто проходить, а не той, хто заслужив.

Борусія Д – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Прикро, що ми вилітаємо через такі голи. Перед сезоном нам чітко казали: якщо ви вдарите м'яч головою у власну руку, то це не буде порушенням. Нам не дуже пощастило із суддівством за цей тиждень. Цей гол зрівняв рахунок і вибив нас з рівноваги.

Що ж, ми можемо розчаровуватися лише до вечора середи – потім новий день. Треба відновитися і готуватися до наступної гри", – цитує Терзіча офіційний сайт Борусії Д.

Манчестер Сіті нервово дотиснув Борусію Д і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів – Гвардіола зняв 5-річне прокляття