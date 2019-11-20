Перед призначенням Моурінью Тоттенхем звертався до іншого тренера, – ЗМІ

Лондонський Тоттенхем хотів запросити Брендана Роджерса на посаду головного тренера після звільнення Маурісіо Почеттіно.

Президент лондонського клубу Даніел Леві зробив запит щодо наставника Лестера, але отримав рішучу відмову і від клубу, і від тренера, інформує Daily Mail. Вже після цього Леві запропонував роботу Моурінью.

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Зазначимо, що під керівництвом Брандана Роджерса Лестер наразі посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ, тоді як Тоттенхем перебуває на 14-й позиції.

Нагадаємо, після звільнення Маурісіо Почеттіно команду очолив екс-наставник Челсі та Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью. Угода з португальцем розрахована до літа 2023-го року.

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