Перший віце-президент Металіста Євген Красніков назвав фаворитів на вихід в УПЛ у поточному сезоні Першої ліги.

– Звитяга в останьому матчі дозволила Металісту поміняться місцями в турнірній таблиці з земляками, які не приховують свого бажання повернуться до УПЛ. А в Металіста такі ж амбітні плани?

– Перед командою не стоїть завдання в обов'язковому порядку підвищитися в класі. Все ж, наша молодь тільки проходить період становлення. Для Металіста кожен наступний поєдинок – вирішальний й ми завжди заточені на перемогу. Повірте, ніхто не буде забороняти підопічним Аніщенка завоювати путівку до Прем'єр ліги. Побачимо, що буде на фініші.

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– Які команди, на вашу думку, будуть серед головних претендентів на прямі перепустки до УПЛ?

– Передусім, Епіцентр, з його добре поставленою грою, кваліфікованим керманичем Сергієм Нагорняком. Також я високо оцінюю шанси Металіста 1925, Кудрівки та Буковини, – сказав Красніков для Sport.ua.

Нагадаємо, Металіст обіграв Металіст 1925 (1:0) у 1-му турі Чемпіонської групи Першої ліги. Наразі команда Андрія Аніщенка посідає 4-те місце у турнірній таблиці чемпіонату з 25-ма очками, лідером ліги є Епіцентр, у якого 32 набрані бали.

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