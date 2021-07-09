11 липня в самому серці фестивальної України, на Atlas Weekend Friends Edition 2021 у Києві, пройде захід від Parimatch і Football Hub – PM Football Battle.

11 липня в самому серці фестивальної України, на Atlas Weekend Friends Edition 2021 у Києві, пройде захід від Parimatch і Football Hub – PM Football Battle. За годину до фінального матчу чемпіонату Європи вболівальники поміряються силами у квізі, а також влаштують словесний поєдинок, щоб з'ясувати, хто з них краще розбирається у футболі.

Унікальний проєкт Parimatch знову об'єднує на одному майданчику спортивних журналістів, експертів, футбольних фанів і селебрітіз. Вперше PM Football Battle пройшов напередодні фіналу Ліги чемпіонів і став одним з найцікавіших і найобговорюваніших весняних подій у футбольному співтоваристві України.

В цей раз Parimatch, перший спортивний партнер фестивалю Atlas Weekend, вирішив поєднати PM Football Battle з переглядом головного матчу року і найочікуванішим музичним заходом країни.

Біля East Stage кожен може знайти величезну зону Let's Play Zone, де фанатів кіберспорту чекають кожного дня чемпіонати з CS:GO і Dota 2, де можна позмагатися з друзями та іншими гостями фестивалю. Для любителів активних розваг оснащено величезний басейн з кульками, в якому кожен день можна пограти в новий вид спорту: баскетбол, волейбол, поло. Настільний футбол, кікер, купа акцій та розваг – усі активності просто неможливо перелічити. Приходьте та заряджайтеся гарним настроєм!

Пряму трансляцію PM Football Battle можна подивитися на YouTube-каналі Football Hub.