"Звісно, завжди прикро пропускати на останніх хвилинах. Я думаю, що в першому таймі було багато енергії та агресії від нас. Динамо мало змогу грати трохи іншим складом проти Буковини, вони залишалися у Львові, тому в них було більше переваги сьогодні. У другому таймі в них було більше сил, бо в нас було багато сил витрачено у півфіналі з Поліссям. Прикро про це зараз говорити, тому що ми дуже хотіли перемогти і це наш принциповий суперник, на якого ми завжди виходимо з більшою мотивацією. За кожен матч даються три бали, але перемогу над Динамо ти відчуваєш по-іншому.

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Завданням було пропонувати наш стиль, високий пресинг та активно грати з м'ячем. Звісно, Динамо - це якісна команда, які теж мають змогу це робити.

У нас є ще матчі чемпіонату України, нам треба їх вигравати. А до фіналу Кубка будемо ретельно готуватися, нам треба зробити багато висновків з сьогоднішнього другого тайму. А сьогодні всі повинні бути раді, що результат такий, а не 0:0. Зробимо все, щоб показати кращий результат у фіналі", – сказав Бондар у коментарі FootballHub.

Фінал Кубку України між Шахтарем та Динамо відбудеться 14 травня.

Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм