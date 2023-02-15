"Ми виступили недостатньо добре в Лізі чемпіонів, тому ми зараз тут, у Лізі Європи. Але ми дуже мотивовані, завтра стадіон буде повний, і ми повинні бути на висоті. Для нас важливо показати, що Барселона здатна конкурувати в Європі.

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Зараз обидві команди переживають найкращий момент сезону. Тен Хаг змінив вигляд Манчестер Юнайтед. Це було важко, але команда відмінно справляється. Він відмінний тренер, змінити ситуацію в МЮ було непросто.

Манчестер Юнайтед дуже здорово виглядає в контратаках. Нам знадобляться гравці, які зможуть зупинити ці швидкісні забіги. Рашфорд – один із найнебезпечніших гравців, які перебувають в оптимальній формі в усій Європі на даний момент", – наводить слова Хаві офіційний сайт каталонського клубу.

Матч Барселона – МЮ відбудеться в четвер, 16 лютого.

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