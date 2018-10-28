Пердута: Ворскла зробить все, щоб повернутися з Баку з хорошим результатом

Гравець Ворскли Ігор Пердута поділився думками щодо поєдинку 3-го туру Ліги Європи.

"Завтра буде дуже важливий матч, як для нас, так і для Карабаху. Суперник у нас сильний і має великий єврокубковий досвід, є багаторазовим чемпіоном Азербайджану. Буде цікава гра для вболівальників. У Карабаха дуже активні фланги. Наприклад, відзначив би, Зубіра, Мадатова і Емегару. Нам буде важко. Але ми зробимо все, щоб повернутися додому з хорошим результатом.

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Ситуація з боргами по зарплатні? Керівництво намагається вчасно платити. Бувають нюанси, але все вже налагоджується", – цитує Пердуту видання azerisport.

Нагадаємо, матч Ліги Європи Карабах – Ворскла відбудеться в четвер, 25 жовтня. Початок гри о 19:55.

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