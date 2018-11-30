Пердута розповів, чого не вистачило Ворсклі у матчі проти Арсенала

Захисник Ворскли Ігор Пердута після матчу з Арсеналом зазначив, що команді було б краще грати на рідному стадіоні, хоча це могло і не вплинути на підсумковий результат.

"Хотілося забити гол, але ми не використали ті напівмоменти, які у нас були. Не вистачило якоїсь, не знаю, холоднокровності. Арсенал використав свої моменти і ще міг забити, продемонстрував клас своєї команди.

Сачко після розгрому від Арсенала: У Полтави забрали гру десятиліття

Після матчу Сачко підтримав та підбадьорив нас. Ми старалися, але цього виявилося замало. Потрібно рухатися далі, у нас попереду дуже важливі матчі в чемпіонаті.

Перенос матчу? Звичайно, всі готувалися та чекали матчу в Полтаві. Стадіон мав бути заповненим відсотків на 90. Не буду казати, що результат був би іншим, але наші вболівальники гнали б нас вперед. Безумовно, нам було б приємніше грати для своїх вболівальниками. Ми виходили в Лігу Європи, щоб великий футбол був у Полтаві. Однак дякую Києву за підтримку, ми її чули.

Не вийти на матч? Ми професіонали. Хотіли грати в Полтаві, але нас поставили в такі умови. Остання гра зі Спортингом? Ми не будемо виходити на матч без мотивації. Це Ліга Європи, спробуємо привезти з Лісабону позитивний результат", – сказав він журналістам після матчу.

Ворскла розгромно поступилась резервному складу Арсенала та втратила шанси на вихід з групи Ліги Європи