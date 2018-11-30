toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
АСТАНА - ДИНАМО ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛІГА ЄВРОПИ

Пердута розповів, чого не вистачило Ворсклі у матчі проти Арсенала

06:30 2 Читать на русском
Пердута розповів, чого не вистачило Ворсклі у матчі проти Арсенала
Ігор Пердута / Фото: ФК Ворскла

Захисник Ворскли Ігор Пердута після матчу з Арсеналом зазначив, що команді було б краще грати на рідному стадіоні, хоча це могло і не вплинути на підсумковий результат.

"Хотілося забити гол, але ми не використали ті напівмоменти, які у нас були. Не вистачило якоїсь, не знаю, холоднокровності. Арсенал використав свої моменти і ще міг забити, продемонстрував клас своєї команди.

Сачко після розгрому від Арсенала: У Полтави забрали гру десятиліття

Після матчу Сачко підтримав та підбадьорив нас. Ми старалися, але цього виявилося замало. Потрібно рухатися далі, у нас попереду дуже важливі матчі в чемпіонаті.

Перенос матчу? Звичайно, всі готувалися та чекали матчу в Полтаві. Стадіон мав бути заповненим відсотків на 90. Не буду казати, що результат був би іншим, але наші вболівальники гнали б нас вперед. Безумовно, нам було б приємніше грати для своїх вболівальниками. Ми виходили в Лігу Європи, щоб великий футбол був у Полтаві. Однак дякую Києву за підтримку, ми її чули.

Не вийти на матч? Ми професіонали. Хотіли грати в Полтаві, але нас поставили в такі умови. Остання гра зі Спортингом? Ми не будемо виходити на матч без мотивації. Це Ліга Європи, спробуємо привезти з Лісабону позитивний результат", – сказав він журналістам після матчу.

Ворскла розгромно поступилась резервному складу Арсенала та втратила шанси на вихід з групи Ліги Європи

Джерело: Футбол 24
Ліга Європи5 турНСК Олімпійський (Київ)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
Матч завершено
0 : 3
Арсенал
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Ігор Пердута Ігор Пердута Ворскла Ворскла Ворскла - Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
24
хв
Фортуна
21:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук