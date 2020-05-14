"PEP's CITY" – нова книга про роботу Гвардіоли в "Манчестер Сіті"

Офіційний партнер національної збірної команди України з футболу ТМ Parimatch поповнює свою серію онлайн-бібліотеки Parimatch, присвячену світовому футболу. Нова книга "PEP's CITY" стане справжнім подарунком, особливо під час карантину.

У книзі "PEP's CITY" розповідається про те, як Хосеп Гвардіола повністю змінив менеджмент в "Манчестер Сіті" і встановив новий стандарт в британському футболі. Куди б не прийшов Пеп, його команди швидко переймають стиль іспанця і буквально перетворюються. У чому ж саме секрет успіху цього тренера? Відповідь на це питання криється на сторінках книги "PEP's CITY"

У книзі описані перші три сезони Хосепа як коуча Городян: від моменту його запрошення в клуб до підбору футболістів. Про те, як команда стала вигравати трофеї в рекордному темпі, розкажуть ключові фігури "Манчестер Сіті".

"У команді є гумор, і ми часто сміємося друг над другом. Кожен день у нас відбуваються якісь суперечки з приводу одягу, кожен намагається винести "модний вирок" іншому. Якщо комусь не сподобалося твоє нове взуття – бережися! Після повернення з тренування ти можеш виявити його у смітнику або прив'язаним на шнурках до стел", – так описує в книзі атмосферу в команді наш легіонер Олександр Зінченко.

"Доступ до різноманітної інформації сьогодні відкритий для всіх, завдяки інтернету, але при цьому знайти дійсно якісні і цікаві книги все одно буває непросто. А в дні карантину так хочеться провести час з користю і почитати про футбол в очікуванні відновлення чемпіонатів. Тому онлайн-бібліотека Parimatch намагається забезпечити всім бажаючим вільний доступ до цікавої інформації. І книга "PEP's CITY" – це наш новий подарунок уболівальникам", – підкреслив представник TM Parimatch Вадим Місюра.

"PEP's CITY" – вже третя книга про Гвардіолу в бібліотеці Parimatch. Вона обов'язково сподобається, як фанатам "Манчестер Сіті" і англійського футболу, так і поціновувачам таланту найуспішнішого тренера сучасності.

Завантажити цю та інші книги можна абсолютно безкоштовно. Книги, представлені в онлайн-бібліотеці, розкривають футбол зсередини, дозволяючи краще зрозуміти, як живуть команди, тренери і футболісти за межами стадіону. В онлайн-бібліотеці Parimatch для читачів також є такі книги як "Пеп. Конфіденційно" і "Еволюція Гвардіоли", "Футбол по центру. Кройф, Пушкаш та інші, що змінили гру" та "Історія Ліги Чемпіонів".