Захисник Порту Пепе ризикує ще не скоро зіграти після скандального поєдинку 22-го туру чемпіонату Португалії проти Спортінга.

Пепе можуть дискваліфікувати на термін від 2 місяців до 2 років через бійку після матчу зі Спортінгом, повідомляє A Bola.

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Захисник примудрився вдарити директора Спортінга, що зазначив у протоколі арбітр зустрічі Жоау Піньєро, а таке суворе покарання можуть ухвалити згідно з дисциплінарним регламентом ліги. Подібне покарання загрожує і нападнику Спортінга Бруну Табаті, який штовхнув директора Порту.

Додамо, що сам поєдинок завершився результативною нічиєю (2:2), що дозволило "драконам" зберегти відрив у 6 очок від лісабонців.

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