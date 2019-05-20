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Пепе став найкращим африканцем Ліги 1 – на нього полюють Баварія і Барселона

20 травня 22:37 410 Читать на русском
Пепе став найкращим африканцем Ліги 1 – на нього полюють Баварія і Барселона
Ніколя Пепе / La Voix du Nord

Вінгер Лілля Ніколя Пепе визнаний найкращим африканським гравцем сезону в Лізі 1.

Івуарієць отримав Приз Марка-Вів'єна Фое, повідомляє Afrique Foot.

Мбаппе визнаний найкращим гравцем чемпіонату Франції

Пепе набрав 379 балів і обійшов у голосуванні журналістів туніського півзахисника Сент-Етьєна Вахбі Хазрі (140 балів) та сенегальського вінгера Ренна Ісмаїлу Сарра (68 пунктів). Минулоріч престижну нагороду отримав форвард Токо Екамбі, який влітку перебрався з Анже до іспанського Вільяреала.

У сезоні 2018/19 Ніколя Пепе в Лізі 1 провів 37 поєдинків, у яких забив 22 м'ячі та віддав 11 результативних передач. Раніше президент Лілля заявив, що головна зірка "догів" влітку змінить команду. На нього претендують мюнхенська Баварія, іспанська Барселона та лондонський Арсенал.

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Теги
Франція Ніколя Пепе Ніколя Пепе Лілль Лілль Ліга 1
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