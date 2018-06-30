Пепе став найбільш віковим гравцем, який забив за збірну Португалії на ЧС

ЧС 2018 — 22:55 2121
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ЧС-2018: Уругвай обіграв Португалію і вийшов у чвертьфінал – Роналду повторив долю Мессі
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Роналду повторив рекорд Швайнштайгера за кількістю матчів на чемпіонатах світу та ЄвропиЧС 2018 — 21:07 389
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Уругвай – Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018ЧС 2018 — 20:59 3342
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Франція – Аргентина: Мбаппе у найкращому матчі ЧС-2018 знищує мрію Мессі, який залишився вірним собіЧС 2018 — 20:56 5307
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Франція – Аргентина: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 – як це булоЧС 2018 — 19:11 4336
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