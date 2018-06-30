Пепе став найбільш віковим гравцем, який забив за збірну Португалії на ЧС

Захисник збірної Португалії Пепе зрівняв рахунок у матчі 1/8 фіналу світової першості проти Уругваю та встановив цікаве досягнення.

Оборонець Пепе став найбільш віковим гравцем, якому вдалось відзначитись за збірну Португалії на чемпіонатах світу, пише Opta.

Уругвай – Португалія – відео голів

Його вік на момент голу у ворота збірної Уругваю складає 35 років та 124 дні. Пепе відновив паритет, забивши на 55 хвилині поєдинку 1/8 фіналу ЧС проти збірної Уругваю.

ЧС-2018: Уругвай знову забиває Португалії – Кавані творить дива