toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ Новини ЧС 2018

Пепе став найбільш віковим гравцем, який забив за збірну Португалії на ЧС

22:45 358 Читать на русском
Пепе став найбільш віковим гравцем, який забив за збірну Португалії на ЧС
Пепе / соцмережі

Захисник збірної Португалії Пепе зрівняв рахунок у матчі 1/8 фіналу світової першості проти Уругваю та встановив цікаве досягнення.

Оборонець Пепе став найбільш віковим гравцем, якому вдалось відзначитись за збірну Португалії на чемпіонатах світу, пише Opta.

Уругвай – Португалія – відео голів

Його вік на момент голу у ворота збірної Уругваю складає 35 років та 124 дні. Пепе відновив паритет, забивши на 55 хвилині поєдинку 1/8 фіналу ЧС проти збірної Уругваю.

ЧС-2018: Уругвай знову забиває Португалії – Кавані творить дива

ЧС 20181/8 фіналу

Уругвай - Португалія: Субота 30 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
2 : 1
Португалія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Уругвай - Португалія Пепе Пепе Португалія Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ЧС-2018: топ-10 гравців групового етапу – версія FourFourTwo
    ЧС 2018 — 14:381552 ЧС-2018: топ-10 гравців групового етапу – версія FourFourTwo
17
год
:
57
хв
Іспанія
17:00
Росія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук