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Пепе стане гравцем Арсенала – президент Лілля підтвердив перехід та назвав суму трансферу

20:29 281 Читать на русском
Пепе стане гравцем Арсенала – президент Лілля підтвердив перехід та назвав суму трансферу
Ніколя Пепе / Фото ФК Лілль

Президент Лілля Жерар Лопез повідомив деталі трансферу Ніколя Пепе в лондонський Арсенал.

"Ніколя сам зробив вибір. Думаю, Арсенал офіційно оголосить про перехід в найближчі 24 години. Сума трансферу фіксована – 80 млн євро.

Арсенал узгодив трансфер Пепе з Ліллем, – Sky Sports

Якби ми ще трохи затягнули перемовини, то отримали б ще 5-6 подібних пропозицій. За бажанням Ніко і його агентів ми фокусувалися на переговорах з певними клубами – на двох проектах, які цікавили гравця", – цитує Лопеза GFNF.

У минулому сезоні Ніколя Пепе в Лізі 1 провів 38 матчів, у яких забив 22 м'ячі та віддав 14 результативних передач.

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Англія Арсенал Арсенал Лілль Лілль Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Ніколя Пепе Ніколя Пепе
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