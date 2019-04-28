Пепе повторює досягнення Азара, Сент-Єтьєн б'ється за Лігу чемпіонів: 34 тур Ліги 1, матчі неділі

Відбулися чергові матчі 34 туру чемпіонату Франції.

Франція, 34 тур

Ам'єн – Страсбур – 0:0

Анже – Реймс – 1:1

Голи: Мансо, 71 – Кафаро, 63

Кан – Діжон – 1:0

Гол: Фажр, 67

Лілль – Нім – 5:0

Голи: Ремі, 51, Баба, 64, Селік, 70, Пепе, 80, Фонте, 90+2

Ніцца – Генгам – 3:0

Голи: Атал, 9, 68, 73

Сент-Етьєн – Тулуза – 2:0

Голи: Беріч, 2, 10

Марсель – Нант – початок матчу о 22:00

Ренн у видовищному матчі переміг ПСЖ в серії післяматчевих пенальті та став володарем Кубка Франції

Ніцца завдяки хет-трику Атала розгромила Генгам. "Трактористи" практично вилетіли з Ліги 1, Монако потрібно набрати бодай одне очко в 4 матчах, щоб про це можна було говорити офіційно.

Лілль продовжує боротися за срібні медалі і в матчі 34 туру знищив Нім. Гості пропустили 5 "сухих" м'ячів. Нападник "догів" Ніколя Пепе забив свій 20-й м'яч у нинішній першості і став першим гравцем команди після Едена Азара (сезон 2011/12), якому підкорилося це досягнення.

Сент-Етьєн продовжує змагатися за вихід у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Сьогодні "зелені" завдяки дублю Беріча здолали Тулузу і досі відстають від Ліона на 3 очки.