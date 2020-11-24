"Учора я підвів свою команду у вирішальний момент гри, моїй поведінці немає виправдання.

Пепе отримав вилучення за удар суперника головою – відео брутального фолу нападника Арсенала

Мені дуже прикро, тому я хотів би вибачитися перед уболівальниками, моїми одноклубниками, моїм тренером і рештою персоналу клубу", – написав нападник у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Ніколя Пепе щось не поділив з оборонцем "павичів" Аліоскі. Івуарієць спочатку штовхнув македонця, а потім вдарив його головою в ніс в неігровому епізоді. Ентоні Тейлор після допомоги VAR вилучив вінгера. Тепер йому світить тривала дискваліфікація.

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