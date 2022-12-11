Один з лідерів збірної Португалії Пепе зазнав травми у поєдинку з "атласькими левами", але дограв чвертьфінал до кінця.

"Пепе отримав перелом ліктьової кістки лівої руки під час гри проти команди Марокко.

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Після матчу португалець пройшов обстеження у лікарні Дохи, яке підтвердило підозру на перелом", – повідомила прес-служба португальської футбольної федерації на своєму сайті.

Нагадаємо, збірна Португалії мінімально поступилась Марокко і припинила виступи на чемпіонаті світу. 39-річний футболіст відіграв повний матч. У півфіналі ЧС-2022 "атлаські леви" зустрінуться зі збірною Франції.

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022