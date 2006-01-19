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Пепе не захотів переходити в Арсенал

14:57 223 Читать на русском
Пепе не захотів переходити в Арсенал
Пепе / Фото: соцмережі

Екс-захисник мадридського Реала відмовив лондонському Арсеналу.

Португальський захисник Пепе не продовжить кар'єру в Англії, повідомляє L'Équipe.

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35-річний португалець відмовився переходити в Арсенал, який зробив йому пропозицію.

Раніше захисник розірвав контракт з Бешикташем через фінансові проблеми турецького клубу. Лунала інформація про перехід гравця в Монако, куди має перебратися і Сеск Фабрегас.

У поточному сезоні Пепе зіграв 10 матчів та забив 3 голи.

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Теги
Англія Пепе Пепе Арсенал Арсенал Трансфери Арсенала
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