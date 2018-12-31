Пепе не покине Лілль до кінця сезону

Нападник французького Лілля Ніколя Пепе виключив свій перехід до іншого клубу в зимове трансферне вікно.

"Я точно залишуся в Ліллі до кінця сезону. Я вирішив завершити сезон тут, а потім прийматиму рішення.

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У мене чинний до 2022 року контракт із клубом. Хочу відіграти цей сезон у Ліллі та вибороти місце в єврокубках, чому б і ні? Це було б чудово", – наводить слова Пепе La Voix du Nord.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Ніколя Пепе в Лізі 1 провів 19 поєдинків, у яких забив 12 голів і віддав 8 результативних передач. Форма івуарійця вразила європейські топ-клуби. 23-річним форвардом цікавляться німецькі Баварія та Шальке, а також Манчестер Юнайтед і Барселона.