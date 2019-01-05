Пепе може повернутися в Порту

Іспанія — 4 січ 204
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Альбасете із Зозулею не втримав перемогу над лідером Сегунди
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Конкурент Луніна Куельяр пропустив курйозний гол після удару з центра поля – фейл дняІспанія — 4 січ 1177
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Від Буффона до Роббена – символічна збірна гравців, які влітку 2019 року можуть стати вільними агентамиСвіт — 4 січ 403
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"Це був чудовий рік в Акхісарі", – агент Селезньова натякнув на перехід форварда в МалагуІспанія — 4 січ 423
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Моурінью може повернутися на Батьківщину – у послугах Жозе зацікавлена БенфікаПортугалія — 4 січ 236
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