Пепе може повернутися в Порту

Португальський захисник Пепе близький до повернення у свій колишній клуб.

Порту близький до укладення контракту з колишнім захисником Реала Пепе, повідомляє Record.

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35-річний португалець повернеться в команду, за яку він виступав з 2004 по 2007 рік до переходу в Реал за 30 мільйонів євро.

В середині грудня Пепе покинув Бешикташ, достроково розірвавши угоду. Пепе в поточному сезоні вищої ліги Туреччини провів 10 матчів і забив 3 голи.

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