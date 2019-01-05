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Пепе може повернутися в Порту

4 січня 23:12 80 Читать на русском
Пепе може повернутися в Порту
Пепе / Фот: соцмережі

Португальський захисник Пепе близький до повернення у свій колишній клуб.

Порту близький до укладення контракту з колишнім захисником Реала Пепе, повідомляє Record.

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35-річний португалець повернеться в команду, за яку він виступав з 2004 по 2007 рік до переходу в Реал за 30 мільйонів євро.

В середині грудня Пепе покинув Бешикташ, достроково розірвавши угоду. Пепе в поточному сезоні вищої ліги Туреччини провів 10 матчів і забив 3 голи.

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Пепе Пепе Порту Порту Португалія Трансфери
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