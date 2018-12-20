Пепе може перейти у Вулверхемптон – агентом захисника є Мендеш

Екс-захисник Реала та Бешикташа Пепе може продовжити кар'єру у Вулверхемптоні.

Вулверхемптон зацікавився у підписанні захисника Пепе, який нещодавно став вільним агентом і може перейти безкоштовно, повідомляють Daily Mail та The Sun. Щоправда, гравець хоче отримувати 100 тисяч фунтів на тиждень у новому клубі.

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Що цікаво, агентом захисника є Жорже Мендеш, який вже привів у клуб кількох своїх клієнтів.

Нагадаємо, з 2007 по 2017 роки португалець виступав у складі мадридського Реала, з яким тричі виграв Лігу чемпіонів, після цього півтора роки провів у складі Бешикташа.