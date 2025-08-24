Пенуел – Карпати: стартові склади та безкоштовна трансляція матчу Кубка України
Карпати розпочинають свій шлях у Кубку України 2025/26 матчем проти друголігового Пенуела. Стартові склади команд і безкоштовна трансляція матчу – у цій новині "Футбол 24".
Матч 1/32 фіналу Кубка України Пенуел – Карпати відбудеться сьогодні (24 серпня), стартовий свисток повинен пролунати о 13:00. Гра буде для львів'ян гостьовою лише формально, адже суперники домовилися провести зустріч на стадіоні Україна.
Кубок України: виліт Колоса у серії пенальті від команди Другої ліги, поразка Ворскли, Металіст й Інгулець ідуть далі
Матч Пенуел – Карпати безкоштовно покаже YouTube-канал УПЛ ТБ. Дивитися можна прямо у цій новині.
Стартовий склад Пенуела: Гудаченко (в), Череватий, Пилипенко, Петруніч (к), Руднєв, Бокулєв, Байрук, Полтавець, Лебедєв, Матко, Маціюк.
Стартовий склад Карпат: Домчак (в), Паласіос, Адамюк (к), Киричок, Кокодиняк, Танда, Федор, Клименко, Пауло Вітор, Квасниця, Краснопір.