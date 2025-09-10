Норвегія познущалася з Молдови (11:1) у відборі до ЧС-2026. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Ерлінг Холанд зробив усе, щоб його команда здобула перемогу над Модовою. Норвегії знадобилося 11 хвилин для оформлення переваги у два м'ячі.

Норвегія з пента-триком Холанда розірвала Молдову, Луческу і Ко втратили перемогу над Кіпром, черговий гол Роналду

Ще до завершення першого тайму в активі Холанда було три голи та результативна передача. Молдова раз за разом провалювалася в обороні, що призводило або до забитих м'ячів, або до небезпечних моментів. По перерві побиття суперника продовжилось до рахунку 11:1. Холанд оформив пента-трик, який став для нього третім в кар'єрі. Раніше він забивав п'ять голів у ворота РБ Лейпциг (ЛЧ) та Лутона (Кубок).