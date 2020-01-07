Пеньков покинув Олімпік

Український голкіпер Герман Пеньков знову перебуває у пошуках нового клубу.

Донецький Олімпік покинув ще один футболіст – голкіпер Герман Пеньков, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони розірвали трудову угоду за обопільною згодою сторін.

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25-річний футболіст перебував у структурі клубу всього 5 місяців – воротар приєднався до команди у липні 2019 року. У поточному сезоні він лише чотири рази виходив на поле у футболці Олімпіка.

Нагадаємо, Пеньков – вихованець донецького футболу і, окрім Олімпіка, встиг пограти у донецькому Металурзі, кам’янській Сталі та львівських Карпатах.

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