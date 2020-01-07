Пеньков покинув Олімпік

Світ — 23:12 254
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Мане – найкращий гравець Африки-2019: CAF оголосила переможців у різних номінаціях
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Сідклей вже тренується з Корінтіансом – захисник Динамо погодився на зниження зарплатніУкраїна — 22:42 845
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Динамо хоче позбутися Кадара та пропонує угорця іншим клубамУкраїна — 21:41 3983
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Роналду грандіозно увірвався у 2020, Зінченко підняв хайп, Реал дістав Барсу, Ліверпуль пригадав Шенклі – огляд вікендуСвіт — 18:17 3952
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Галатасарай хоче перехопити Беніто у Динамо попри погоджений контракт – агент прокоментував інформацію турецьких ЗМІУкраїна — 17:45 3787