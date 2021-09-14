У першому таймі гравці зовсім забули про дотримання правил в межах карного майданчика. Зальцбург отримав право на три пенальті поспіль, але реалізував лише один. Адейємі примудрився пробити повз ворота, а Сучіч після вдалої спроби поцілив у стійку. Свій удар з "позначки" мала і Севілья – Ракітіч був точним.

Манчестер Юнайтед провалився у матчі з Янг Бойз попри гол Роналду, Севілья та Зальцбург розписали нічию у серії пенальті

Це абсолютний рекорд Ліги чемпіонів за кількістю пенальті в одному матчі. Втім, у другому таймі команди заспокоїлись та голів більше не забивали. У протокол потрапив лише Ен-Несірі, який на 50-ій хвилині побачив перед собою другу жовту картку.