"У першому таймі ми грали дуже добре, гарно оборонялися. У нас були контратаки, моменти, але ми могли б отримати більше користі. Потім пенальті змінив гру.

Розкішний перформанс Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:3

У другому таймі нам довелося атакувати, ми хотіли бути компактнішими. Ми знали, що гравці Сіті пресингуватимуть високо. Другий гол – ми пропустили його зарано. Ми ухвалювали неправильні рішення. Говорили про те, щоб не пресингувати воротаря, коли немає можливості для цього.

Думаю, у першому таймі все йшло так, як ми хотіли. У другому таймі, за рахунку 0:2, нам довелося грати проти них у невигідній ситуації, і в такому разі Манчестер Сіті знаходять зайвого гравця на полі. Ми маємо бути краще організовані. Ми поступилися, але у першому таймі грали добре. Ми розчаровані та роздратовані, але розпочнемо готуватимемося до наступного матчу", – цитує наставника манкуніанців BBC.

Манчестер Юнайтед розташувався на восьмій сходинці з 15 балами. Манчестер Сіті перебуває на третьому місці з 24 очками.

Манчестер Сіті розгромив у дербі Манчестер Юнайтед – Онана тримав інтригу, але Холанд оформив дубль+асист