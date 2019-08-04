Пенальті Зінченка і геніальне рятування Вокера у відеоогляді матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті

Матч за Суперкубок Англії подарував чимало незабутніх моментів.

Манчестер Сіті відкрив рахунок вже на 12-ій хвилині зустрічі – Зінченко виграв верхову боротьбу в Салаха, Давід Сілва акробатичним трюком продовжив, а Стерлінг прошив Аліссона – снаряд підступно проскочив під ногою бразильського воротаря.

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У другому таймі Ліверпул переламав невдалий хід зустрічі і зрівняв рахунок. Зінченко дозволив ван Дейку навісити на Матіпа, і той розстріляв ворота з кількох метрів.

У компенсований час мерсисайдці могли вирвати перемогу, однак їм завадив неймовірний Кайл Вокер, який у акробатичному стрибку вибив м'яч з лінії воріт. Зрештою, доля Суперкубку вирішилась у серії пенальті. Єдиний промах від Вейналдума дозволив "містянам" святкувати перемогу у напруженому протистоянні.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко забив у серії пенальті та допоміг завоювати Суперкубок Англії-2019