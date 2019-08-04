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ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Пенальті Зінченка і геніальне рятування Вокера у відеоогляді матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті

20:25 308 Читать на русском
Пенальті Зінченка і геніальне рятування Вокера у відеоогляді матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті
Радість гравців Манчестер Сіті / Твіттер "містян"

Матч за Суперкубок Англії подарував чимало незабутніх моментів.

Суперкубок Англії
Ліверпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сіті
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоель Матіп
 
Рахім Стерлінг 12’
12’ Рахім Стерлінг
77’ Жоель Матіп

Манчестер Сіті відкрив рахунок вже на 12-ій хвилині зустрічі – Зінченко виграв верхову боротьбу в Салаха, Давід Сілва акробатичним трюком продовжив, а Стерлінг прошив Аліссона – снаряд підступно проскочив під ногою бразильського воротаря.

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У другому таймі Ліверпул переламав невдалий хід зустрічі і зрівняв рахунок. Зінченко дозволив ван Дейку навісити на Матіпа, і той розстріляв ворота з кількох метрів.

У компенсований час мерсисайдці могли вирвати перемогу, однак їм завадив неймовірний Кайл Вокер, який у акробатичному стрибку вибив м'яч з лінії воріт. Зрештою, доля Суперкубку вирішилась у серії пенальті. Єдиний промах від Вейналдума дозволив "містянам" святкувати перемогу у напруженому протистоянні.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко забив у серії пенальті та допоміг завоювати Суперкубок Англії-2019

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Теги
Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Ліверпуль - Манчестер Сіті Суперкубок Англії Кайл Вокер Кайл Вокер Відеоновини
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