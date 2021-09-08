Блискавичний пенальті розпочав перестрілку, яка завершилася перемогою господарів з рахунком 3:2.

Лассіна Траоре відзначився голом за Буркіна-Фасо – у паралельному матчі групи Алжир розбив суперника з рахунком 8:0

Арбітр зустрічі вказав на "позначку" вже через 4 секунди після стартового свистка. Форвард танзанійців Саймон Мсува увірвався до карного майданчика і був збитий голкіпером Мелвіном Адріеном. Ерасто Ньйоні чітко реалізував покарання.

Офіційної статистики щодо найбільш ранніх пенальті немає, однак цей випадок точно претендує на світовий рекорд. Згідно з ВВС, попереднє досягнення було встановлене 5 років тому в матчі Вітон Альбіон – Честер. Тоді у ворота господарів призначили пенальті через 6 секунд після початку поєдинку.

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