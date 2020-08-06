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"Пенальті вивів би нас далі – Інтер був мертвий": Бордалас розчарований вильотом Хетафе з Ліги Європи

11:19 - Читать на русском
"Пенальті вивів би нас далі – Інтер був мертвий": Бордалас розчарований вильотом Хетафе з Ліги Європи
Хосе Бордалас / Getty Images

Наставник Хетафе Хосе Бордалас не приховував емоцій після поразки від Інтера (0:2) на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи.

33’ Ромелу Лукаку
83’ Крістіан Еріксен
 
33’ Ромелу Лукаку
83’ Крістіан Еріксен

"У нас була перевага проти Інтера, але вони випадково здобули перевагу. Пенальті (Моліна не влучив у ворота з "позначки" – прим.) вивів би нас далі – Інтер був мертвий.

Рекордний гол Лукаку у відеоогляді матчу Ліги Європи Інтер – Хетафе

Різниця між командами дуже велика. Один Лукаку коштує майже стільки, скільки весь склад Хетафе. Я дуже пишаюся хлопцями. Дискваліфікації залишили нас без Європи, але нам не потрібно думати про це", – цитує Бордаласа Marca.

Нагадаємо, на попередній стадії плей-офф Ліги Європи Хетафе сенсаційно вибив амстердамський Аякс.

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Теги
Ліга Європи Хетафе Хетафе Хосе Хосе Бордалас Інтер - Хетафе
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