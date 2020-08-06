"Пенальті вивів би нас далі – Інтер був мертвий": Бордалас розчарований вильотом Хетафе з Ліги Європи

"У нас була перевага проти Інтера, але вони випадково здобули перевагу. Пенальті (Моліна не влучив у ворота з "позначки" – прим.) вивів би нас далі – Інтер був мертвий.

Рекордний гол Лукаку у відеоогляді матчу Ліги Європи Інтер – Хетафе

Різниця між командами дуже велика. Один Лукаку коштує майже стільки, скільки весь склад Хетафе. Я дуже пишаюся хлопцями. Дискваліфікації залишили нас без Європи, але нам не потрібно думати про це", – цитує Бордаласа Marca.

Нагадаємо, на попередній стадії плей-офф Ліги Європи Хетафе сенсаційно вибив амстердамський Аякс.

Інтер вийшов у 1/4 фіналу ЛЄ, здолавши Хетафе: перемога на класі, історичний гол Лукаку та шанс на тріумф у турнірі