Малі та Гамбія поділили очки у напруженій битві за перше місце групи F.

Кубок африканських націй, другий тур

Група F

Гамбія – Малі – 1:1

Голи: М. Барроу, 90 (пен.) – І. Траоре, 79 (пен.)

Зутрічалися лідери квартету, які у першому турі здолали суперників з мінімальним рахунком. Малі мало відчутну територіальну перевагу, а найкращий момент змарнував Дженепо. Вінгер Саутгемптона у високому стрибку замикав крос, проте пробив повз стійку. Гамбія ж влаштувала обстріл штрафними з великих відстаней. Барроу могутнім ударом ледь не зламав поперечину, а Джаллоу струснув стійку.

Габон та Гана влаштували бійку після фінального свистка: відео з Кубка Африки

По перерві Малі додало обертів, тому Моду Джобе довелося демонструвати свою майстерність. Кіпер Гамбії впорався з пострілом Траоре і гострим штрафним від Айдара. Як і в першому турі, малійці забили завдяки пенальті. Лідера Брайтона Іва Біссума завалили у карному майданчику – польовий арбітр проігнорував епізод, але VAR порадив дивитися повтор. Марокканець Самір Гуеззас таки вказав на "позначку", з якої Ібрагіма Траоре відзначився своїм другим голом на турнірі.

Той-таки Біссума організував ще один пенальті, але вже на власні ворота. Хавбек Брайтона зіграв рукою, давши можливість Мусі Барроу зрівняти рахунок – 1:1.

Кубок Африки: Салах голом подарував Єгипту вистраждану перемогу – VAR скасував шедевр