"Збірна Румунії є сильним суперником. Румуни давно працюють разом. А перемогти нам вдалося за рахунок того, що команда виконала установку на гру. Ми повинні були намагатися контролювати м'яч, грати організовано, компактно між лініями. Мені здалося, точніше, було видно по грі, що румуни не особливо бігли вперед. А якщо і бігли, то тільки за рахунок деяких наших помилок. Суперник приїхав за нічиєю.

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Румуни побоювалися, адже ми грали вдома, на поєдинок прийшли вболівальники. Вважаю, у нас мотивація була вищою. Ми намагаємося довести, що не гірші лідерів групи. Просто трохи не таким, як хотілося, у збірної України вийшов старт у відбірному турнірі. Зараз наша зіграність на порядок вища, ніж була на початку дистанції. Хоча ту ж Фінляндію ми були зобов'язані обігравати, але не реалізували впродовж матчу близько п'яти гольових моментів.

Вирішальний пенальті у матчі з румунами? 11-метрового в тому епізоді не було. Але це футбол, і такі моменти в ньому завжди були, є і, напевно, будуть.

Матч з Північною Ірландією? Вони завжди б'ються до кінця. У них непогано виходить виконувати стандартні положення. Для нас це буде дуже складна гра. Проте, в останніх трьох матчах відбору нам потрібно брати максимум", – поділився Булеца в інтерв'ю Команда№1.

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