Керманич Вільяреала Унаї Емері переконаний, що його команда могла досягнути більшого у першому матчі 1/2 ЛЄ проти Арсенала.

"Вони притиснулись до своїх воріт, а ми могли забивати третій. Ми вигравали 2:0 і повинні були втримати таку перевагу. Пенальті у наші ворота не було – арбітр помилився. У першому таймі рефері також призначав пенальті, але потім VAR скасував рішення. Імовірно, вони не хотіли робити цього знову.

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Головне – ми все ж виграли. На виїзді нам потрібно забити і показати свою гру. У нашої команди є клас і стабільність. Ми перемогли, але деякі важливі деталі не вдалося реалізувати повністю", – наводить слова Емері Marca.

Нагадаємо, що поєдинок у Лондоні відбудеться 6 травня. У паралельному півфіналі МЮ розтрощив Рому (6:2).

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