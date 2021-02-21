"Бойова гра, як і очікувалось. При такій погоді і на такому полі всі очікували на схожий матч. Головне було не поступитися і не програти боротьбу. Вийшов цікавий матч для вболівальників – 4 голи, ще багато моментів.

Скандальний пенальті у відеоогляді матчу Інгулець – Ворскла – 2:2

Пенальті Ворскли суперечливий. Думаю, його не було, трохи вигадали. Поставили, забили нам – 2:2, і ми їдемо з очком. В принципі, непогано для нас. Залишився гіркий осад, адже ми могли виграти. Гадаю, це було б заслужено – ми показали характер і хороший футбол проти сильної команди. Залишається вдовольнитися очком", – заявив Бартуловіч у ефірі YouTube-каналу Ворскли.

Нічия дозволила Інгульцю збільшити відрив від останнього місця до 2 очок – наразі на дні перебуває Минай.

Ворскла розписала бойову нічию з Інгульцем – безвиграшна серія полтавців досягнула п'яти матчів