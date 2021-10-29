У четвер ввечері Зоря в додатковий час перемогла львівський Рух у рамках Кубка України. У третьому матчі поспіль луганці зберегли свої ворота на замку. Голкіпер Зорі Дмитро Мацапура не пропустив у Лізі конференцій проти софійського ЦСКА, далі була "суха" гра із Колосом в УПЛ, а тепер 21-річний воротар зіграв на "нуль" в кубковому протистоянні. У післяматчевому коментарі для Футбол 24 Дмитро поділився враженнями від гри у Львові.

"Це був важкий матч. Ми знали і розуміли, що буде непросто, що варто очікувати напруженої гри, що Рух чекатиме на свої моменти. Також готувалися і до їхніх контратак. Особливо напруженою була кінцівка. Можна згадати удар, після якого м'яч влучив у штангу. Звичайно, без фарту не обійшлося. Головне, що ми впоралися, витримали і здобули путівку у наступну стадію".

"Тренер наголошував, що слід чекати, терпіти та не втрачати пильність, особливо під час "стандартів". Ми прагнули дотиснути Рух і нам це вдалося. Нехай Зоря грала не оптимальним складом, але резерв наш впорався. Плюс – гравці, які не приїхали до Львова і не потрапили у заявку, отримали нагоду перепочити. Ми не хотіли дотягувати до екстратайму і прагнули дотиснути суперника в основний час. Коли нам не вдалося, змушені були це робити у додатковий час. Про пенальті навіть не думав і взагалі ми їх спеціально не готували".

"Моя серія? Я намагаюся не замислюватися над цим. Так, ми не пропустили, "нуль" – це завжди добре. Проте найкраще у цій ситуації – це наші перемоги", – резюмував воротар Зорі.

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