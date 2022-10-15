Повітряна тривога змусила команди посидіти в укритті і пізніше вийти на поле, однак це не завадил видовищу у першому таймі. Ярослав Мартинюк заробив і сам реалізував пенальті, але Львів хутко відповів точним ударом Бугая. Переможцем на перерву таки пішов Металіст 1925. На 22-й хвилині Львів засмутив ще один екс-гравець Руха – Ростислав Русин.

Львів розписав бойову нічию з Металістом 1925 – пенальті і вилучення Мартинюка та гольове невезіння команди Дулуба

Друга половина вийшла значно скромнішою. Суперники спромоглися лише на одне взяття воріт, та ще й автогол. Безуглий зрізав у власну сітку силову подачу Буська – 2:2. Металіст 1925 догравав у меншості через другу жовту Мартинюка.