Пеллегріно: Сподіваюся, матч проти Атлетіко стане для Луніна успішним

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно поділився очікуваннями напередодні матчу 27 туру Прімери проти мадридського Атлетіко.

"Атлетіко – одна з найстабільніших команд за останні роки. Робота Дієго Сімеоне просто фантастична. В мене є бажання гідно протистояти одній з найкращих команд Європи, хоч це й буде нелегко.

Лунін може зіграти проти Атлетіко – Куельяр пропустить матч через дискваліфікацію

Сподіваюся, за 12 турів, що залишилися, нам вдасться піднятися в турнірній таблиці. Так, у нас було менше часу на підготовку, ніж зазвичай, але ми не плануємо змінювати свій стиль.

Думаю, що гравці, які вийдуть завтра на поле, повністю готові до матчу. Дуже хочеться, щоб ця гра стала успішною для Луніна та решти гравців, які отримували не так багато ігрової практики", – цитує Пеллегріно прес-служба Леганеса.

Василь Кравець подорожчав у п'ять разів після переходу в Леганес

Нагадаємо, що матч 27-го туру чемпіонату Іспанії Атлетіко – Леганес відбудеться завтра в Мадриді. Стартовий свисток на Ванда Метрополітано пролунає о 17:15.