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Пеллегріно оцінив шанси Луніна бути основним воротарем і прокоментував особливий пункт у контракті українця

31 серпня 20:05 3513 Читать на русском
Пеллегріно оцінив шанси Луніна бути основним воротарем і прокоментував особливий пункт у контракті українця
Андрій Лунін

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно поговорив з іспанським радіо Onda Cero про перспективи свого новачка Андрія Луніна, орендованого в Реала.

"Лунін має записану в контракті мінімальну кількість матчів, які має зіграти? У мене повна свобода у плані того, чи ставити його у склад. Однак всі розуміють: якщо такі клуби, як Реал, віддають гравця в оренду, то розраховують, що він гратиме.

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Я вже стикався з контрактами, де записано гарантовану кількість матчів. Однак я думаю, що клуб прагне, аби я давав грати найкращим, і в таких випадках він може заплатити визначений штраф.

Ми бачимо, що в Андрія чудові дані, але в нас є досвідчений воротар, з яким він повинен буде конкурувати. Куельяр не піде? Ні. Він вів перемовини про відхід, але залишається. У поточному сезоні я розраховую на трьох воротарів", – заявив Пеллегріно.

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