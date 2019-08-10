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Пеллегріні звинуватив Манчестер Сіті у надмірній кількості порушень правил – саме це зруйнувало гру Вест Хема в атаці

20:18 301 Читать на русском
Пеллегріні звинуватив Манчестер Сіті у надмірній кількості порушень правил – саме це зруйнувало гру Вест Хема в атаці
Мануель Пеллегріні / Reuters

Чилійський наставник "молотків" залишився невдоволеним методами оборони "містян".

 
Габріел Жезус 25’
Рахім Стерлінг 51’
Рахім Стерлінг 75’
Серхіо Агуеро 85’
Рахім Стерлінг 90+1’
25’ Габріел Жезус
51’ Рахім Стерлінг
75’ Рахім Стерлінг
85’ Серхіо Агуеро
90+1’ Рахім Стерлінг

"Щоразу, коли ми намагалися проникати в їхній штрафний майданчик, вони порушували правила. Ми ж були абсолютно чистими у цьому компоненті.

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Якщо ви переглянете гру, то побачите, що саме тому ми створили не так багато моментів в першому таймі. Зверніть увагу на статистику – у них 13 фолів, у нас п'ять. Однак не в цьому причина нашої поразки", – зазначив Пеллегріні у коментарі Guardian.

Нагадаємо, Вест Хем зазнав нищівної поразки 0:5 у першому турі АПЛ проти Манчестер Сіті.

Вест Хем – Манчестер Сіті: Зінченко з рекордом АПЛ, безпорадні "молоти" на фоні чемпіона, VAR змінює англійський футбол

blog_ava
Вест Хем – Манчестер Сіті: Зінченко з рекордом АПЛ, безпорадні "молоти" на фоні чемпіона, VAR змінює англійський футбол
17:36
6458
Теги
Вест Хем Вест Хем Англія Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Вест Хем - Манчестер Сіті
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