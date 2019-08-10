Пеллегріні звинуватив Манчестер Сіті у надмірній кількості порушень правил – саме це зруйнувало гру Вест Хема в атаці

Чилійський наставник "молотків" залишився невдоволеним методами оборони "містян".

"Щоразу, коли ми намагалися проникати в їхній штрафний майданчик, вони порушували правила. Ми ж були абсолютно чистими у цьому компоненті.

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Якщо ви переглянете гру, то побачите, що саме тому ми створили не так багато моментів в першому таймі. Зверніть увагу на статистику – у них 13 фолів, у нас п'ять. Однак не в цьому причина нашої поразки", – зазначив Пеллегріні у коментарі Guardian.

Нагадаємо, Вест Хем зазнав нищівної поразки 0:5 у першому турі АПЛ проти Манчестер Сіті.

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