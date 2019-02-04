Пеллегріні зізнався, що вболіває за Манчестер Сіті

Наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні не поскупився на відверті зізнання перед матчем 25-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

"Чи буду радий за Сіті, якщо обіграємо Ліверпуль? Якщо ми переможемо, в першу чергу я порадію за свій клуб.

Ліверпуль не "зливатиме" Лігу чемпіонів заради АПЛ, – заява Клоппа

Нам потрібно показати хорошу гру в матчі з лідерами. Вже після цього, якщо ми зможемо допомогти Ман Сіті... Це не наша справа, але, звичайно, я вболіваю і за Ман Сіті", – сказав Пеллегріні.

Нагадаємо, поєдинок 25-го туру чемпіонату Англі Вест Хем – Ліверпуль відбудеться сьогодні, 4 лютого. Початок о 22:00.

Після 24-х турів АПЛ Вест Хем перебуває на 12-й сходинці.

Ман Сіті не без скандалу наблизився до Ліверпуля, Мессі врятував Барселону, перша поразка ПСЖ: підсумки євровікенду