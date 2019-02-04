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Пеллегріні зізнався, що вболіває за Манчестер Сіті

16:54 142 Читать на русском
Пеллегріні зізнався, що вболіває за Манчестер Сіті
Мануель Пеллегріні та Хосеп Гвардіола / Фото The Independent

Наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні не поскупився на відверті зізнання перед матчем 25-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

"Чи буду радий за Сіті, якщо обіграємо Ліверпуль? Якщо ми переможемо, в першу чергу я порадію за свій клуб.

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Нам потрібно показати хорошу гру в матчі з лідерами. Вже після цього, якщо ми зможемо допомогти Ман Сіті... Це не наша справа, але, звичайно, я вболіваю і за Ман Сіті", – сказав Пеллегріні.

Нагадаємо, поєдинок 25-го туру чемпіонату Англі Вест Хем – Ліверпуль відбудеться сьогодні, 4 лютого. Початок о 22:00.

Після 24-х турів АПЛ Вест Хем перебуває на 12-й сходинці.

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Вест Хем - Ліверпуль: Понеділок 04 лютого 2019

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Вест Хем Вест Хем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Вест Хем - Ліверпуль
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