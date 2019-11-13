Пеллегріні зазначив, що може перервати серію невдалих матчів Вест Хема

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні розповів, як перервати чорну смугу "молотків" у останніх матчах АПЛ.

"Вест Хему потрібно працювати разом як ніколи. Ми спробуємо повернути довіру команді, і я впевнений, що результати прийдуть. Нам потрібно працювати над довірою всіх гравців.

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"Молотки" повинні грати командно протягом 95 хвилин, а не здійснювати камбеки наприкінці матчу. Нам потрібно зберігати холодну голову та продовжувати працювати так, як ми думаємо, і втілювати в життя наші ідеї ще краще. Після цього ми побачимо результати", – цитує Пеллегріні Daily Star.

До слова, Вест Хем не перемагає у 7 матчах поспіль та посідає 16 позицію з 13 очками в активі. Наступний матч "молотобійці" проведуть проти Тоттенхема 23 листопада, початок гри о 14:30.

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