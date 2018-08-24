Пеллегріні: Вілшер нагадує мені Пірло

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні заявив, що Джек Вілшер знову зможе демонструвати високий рівень гри.

"Багато хто з вас пам'ятає Ювентус 5-річної давнини, вони грали з одним півзахисником перед лінією захисту. Це був Пірло, Вілшер нагадує мені італійця. У Джека ті ж характеристики, що і у Пірло.

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Він просто повинен відновити віру у власні сили. Можливо, його кар'єра розвивалася не так, як хотілося б, тому що у нього було багато травм. Тому я думаю, що зараз ми повинні йому довіряти.

Я впевнений, що ми знову побачимо впевнену гру Вілшера, тому що йому всього 26 років. Зараз він краще знає, як повинен працювати на полі, щоб не травмуватися", – цитує Пеллегріні офіційний сайт Вест Хема.

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