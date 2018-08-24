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Пеллегріні: Вілшер нагадує мені Пірло

13:41 210 Читать на русском
Пеллегріні: Вілшер нагадує мені Пірло
Мануель Пеллегріні та Джек Вілшер / соцмережі

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні заявив, що Джек Вілшер знову зможе демонструвати високий рівень гри.

"Багато хто з вас пам'ятає Ювентус 5-річної давнини, вони грали з одним півзахисником перед лінією захисту. Це був Пірло, Вілшер нагадує мені італійця. У Джека ті ж характеристики, що і у Пірло.

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Він просто повинен відновити віру у власні сили. Можливо, його кар'єра розвивалася не так, як хотілося б, тому що у нього було багато травм. Тому я думаю, що зараз ми повинні йому довіряти.

Я впевнений, що ми знову побачимо впевнену гру Вілшера, тому що йому всього 26 років. Зараз він краще знає, як повинен працювати на полі, щоб не травмуватися", – цитує Пеллегріні офіційний сайт Вест Хема.

Ярмоленко у Вест Хемі ще не основний, але отримав велику дозу компліментів від найкращого бомбардира АПЛ Ширера

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Арсенал - Вест Хем: Субота 25 серпня 2018

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Англія Джек Вілшер Джек Вілшер Вест Хем Вест Хем Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Арсенал - Вест Хем
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