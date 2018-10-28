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Пеллегріні: Травма Ярмоленка – величезна втрата для Вест Хема

25 жовтня 18:24 1054 Читать на русском
Пеллегріні: Травма Ярмоленка – величезна втрата для Вест Хема
Андрій Ярмоленко / фото із соцмереж

Настаник Вест Хема Мануель Пеллегріні розповів про важливість для команди Андрія Ярмоленка, який через травму вибув на півроку.

"Це дуже невтішні новини для нас, тому що Ярмоленко – дуже важливий гравець. Ми придбали його влітку, бо хотіли, щоб команда стала більш технічною.

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Лансіні і Вілшер також вибули на довгий час, тому ситуація не з простих.

Якщо ви бачили гру проти Тоттенхема, то помітили, що команда заслуговувала перемогти, але не вдалося цього зробити.

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Однак і в останніх кількох матчах ми не забивали голи. Чогось бракує – ми повинні створювати більше шансів та більше цінувати ті, які ми створюємо", – цитує Пеллегріні Sky Sports.

Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Українці за кордоном Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні
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