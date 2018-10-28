Пеллегріні: Травма Ярмоленка – величезна втрата для Вест Хема

Настаник Вест Хема Мануель Пеллегріні розповів про важливість для команди Андрія Ярмоленка, який через травму вибув на півроку.

"Це дуже невтішні новини для нас, тому що Ярмоленко – дуже важливий гравець. Ми придбали його влітку, бо хотіли, щоб команда стала більш технічною.

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Лансіні і Вілшер також вибули на довгий час, тому ситуація не з простих.

Якщо ви бачили гру проти Тоттенхема, то помітили, що команда заслуговувала перемогти, але не вдалося цього зробити.

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Однак і в останніх кількох матчах ми не забивали голи. Чогось бракує – ми повинні створювати більше шансів та більше цінувати ті, які ми створюємо", – цитує Пеллегріні Sky Sports.