Пеллегріні розповів, як вплинув на тренерські погляди Лемпарда

Наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні висловився про роботу свого колишнього підопічного Френка Лемпарда на чолі Челсі перед очним протистоянням команд в рамках 14-го туру АПЛ.

"Як на мене, то Френк завжди був дуже розумним гравцем. Він завжди знав момент, щоб увірватися до чужого штрафного у потрібний момент. Це не просто біганина, для цього потрібне розуміння гри.

Абрахам пропустить матч проти Вест Хема Ярмоленка

Він завжди вимагав від себе більшого, чим справив на мене велике враження. Я прекрасно знав його як гравця до того, але коли він приєднався до Манчестер Сіті, то я пізнав його як людину. І був гордий попрацювати з ним.

Якщо ви хочете стати менеджером, то ви повинні постійно вчитися. За свою кар'єру Френк працював з багатьма людьми, які по-різному керують колективом і грають в різний футбол. Він почав кар'єру тут, у Вест Хемі, проте більшу частину часу як гравець він віддав Челсі. Далі він вирушив в Манчестер Сіті, де побачив інший спосіб гри в футбол. Думаю, це допомогло йому стати менеджером, і я дуже радий його успіхам", – цитує Пеллегріні офіційний сайт Вест Хема.

Нагадаємо, Пеллегріні працював разом з Лемпардом в Манчестер Сіті в сезоні 2014/15, куди перебрався Френк після відходу з Челсі.

Ярмоленко спробує засмутити гранда, дебют Арсенала з новим тренером, екс-кумир знову в Мадриді – топ-матчі євровікенду