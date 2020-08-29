"Особисто мені це здається неправильним. Будь-який тренер повинен вміти говорити віч-на-віч з гравцем, щоб донести, що він більше не розраховує на нього.

Суарес відреагував на чутки щодо свого відходу з Барселони

Мені доводилося робити це багато разів, і воно того варте. Але робити це по телефону здається мені неповагою", – цитує Пеллегріні видання ESPN.

Нагадаємо, новий наставник Барселони Рональд Куман сповістив Суареса про те, що не розраховує на нього у наступному сезоні у телефонному режимі. Сам Суарес залишився незадоволений таким ставленням і заявив, що якщо з ним хочуть розлучитися, то повинні сказати про це безпосередньо.

До слова, 33-річний уругваєць виступає за Барселону з літа 2014 року. У минулому сезоні він провів у футболці "блаугранас" 36 матчів, в яких забив 21 гол і віддав 12 результативних передач.

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