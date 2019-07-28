Пеллегріні: Радий, що Ярмоленко повернувся на поле

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні після товариського матчу з Фулхемом оцінив новачків команди та відзначив повернення Андрія Ярмоленка.

"Звичайно, я задоволений діями Аллє. Це його перша гра. Також я радий грі іншого новачка Пабло Форналса і поверненню Ярмоленка. Вони креативні гравці, які допоможуть Аллє, Чічаріто і Антоніо забивати голи", – цитує Пеллегріні офіційний сайт Вест Хема.

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Нагадаємо, вінгер збірної України Андрій Ярмоленко нещодавно відновився від травми ахіллового сухожилля, через яку пропустив більшу частину минулого сезону. Українець провів лише 10 поєдинків за Вест Хем в усіх турнірах.

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