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Пеллегріні: Радий, що Ярмоленко повернувся на поле

07:30 625 Читать на русском
Пеллегріні: Радий, що Ярмоленко повернувся на поле
Андрій Ярмоленко / Вест Хем

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні після товариського матчу з Фулхемом оцінив новачків команди та відзначив повернення Андрія Ярмоленка.

"Звичайно, я задоволений діями Аллє. Це його перша гра. Також я радий грі іншого новачка Пабло Форналса і поверненню Ярмоленка. Вони креативні гравці, які допоможуть Аллє, Чічаріто і Антоніо забивати голи", – цитує Пеллегріні офіційний сайт Вест Хема.

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Нагадаємо, вінгер збірної України Андрій Ярмоленко нещодавно відновився від травми ахіллового сухожилля, через яку пропустив більшу частину минулого сезону. Українець провів лише 10 поєдинків за Вест Хем в усіх турнірах.

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Англія Українці за кордоном Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
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