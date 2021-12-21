Чилійський фахівець успішною роботою з командою заслужив на винагороду у вигляді нової угоди.

Про підписання нового договору з 68-річним фахівцем до 30 червня 2025-го клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

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Попередній контракт був розрахований до літа 2023-го. Пеллегріні вже увійшов в історію Бетіса, ставши тренером з найбільшим відсотком перемог в історї клубу. Раніше чилієць працював у низці клубів Південної Америки, а в Європі очолював Вільяреал, Реал Мадрид, Манчестер Сіті, Малагу та Вест Хем. Саме за його каденції в Лондоні "молоти" підписали Андрія Ярмоленка з Борусії Дортмунд влітку 2018-го.

Пеллегріні очолив Бетіс перед початком сезону 2020/21. Минулий чемпіонат Іспанії "зелено-білі" завершили на 6-й сходинці, а після 18-ти турів Ла Ліги 2021/22 сенсаційно йдуть у зоні Ліги чемпіонів, посідаючи 3-тю позицію.

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