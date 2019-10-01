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Пеллегріні переніс операцію та пропустить близько двох місяців

15:21 351 Читать на русском
Пеллегріні переніс операцію та пропустить близько двох місяців
Лоренцо Пеллегріні / Reuters

Півзахисник Роми Лоренцо Пеллегріні повернеться на футбольне поле не раніше початку грудня.

Лоренцо Пеллегріні успішно переніс операцію після перелому правої стопи, повідомляє офіційний твіттер Роми.

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Зазначається, що гравець зможе повернутись до гри приблизно через 2 місяці. Нагадаємо, італієць травмувався у матчі 6-го туру Серії А проти Лечче (1:0).

Додамо, що Пеллегріні провів 7 матчів у цьому сезоні і вже встиг записати до свого активу 4 асисти в чемпіонаті Італії.

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Лоренцо Пеллегріні Лоренцо Пеллегріні Рома Рома Італія
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