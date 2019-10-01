Пеллегріні переніс операцію та пропустить близько двох місяців

Півзахисник Роми Лоренцо Пеллегріні повернеться на футбольне поле не раніше початку грудня.

Лоренцо Пеллегріні успішно переніс операцію після перелому правої стопи, повідомляє офіційний твіттер Роми.

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Зазначається, що гравець зможе повернутись до гри приблизно через 2 місяці. Нагадаємо, італієць травмувався у матчі 6-го туру Серії А проти Лечче (1:0).

Додамо, що Пеллегріні провів 7 матчів у цьому сезоні і вже встиг записати до свого активу 4 асисти в чемпіонаті Італії.

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