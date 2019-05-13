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Пеллегріні не впевнений, що Райс залишиться у Вест Хемі – партнер Ярмоленка зацікавив європейські гранди

13 травня 20:11 317 Читать на русском
Пеллегріні не впевнений, що Райс залишиться у Вест Хемі – партнер Ярмоленка зацікавив європейські гранди
Деклан Райс / ФК Вест Хем

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні повідомив, що не знає, де виступатиме в наступному сезоні півзахисник Деклан Райс.

"Я не можу знати майбутнього. Звісно, Деклан провів неймовірний сезон, це 20-річний гравець, який має багато якостей", – цитує Пеллегріні Daily Mirror.

Реал розпочав перемовини з одноклубником Ярмоленка Райсом

Раніше повідомлялось, що на юного хавбека збірної Англії націлились Челсі, Манчестер Юнайтед, а також мадридський Реал.

Вест Хем завершив сезон в АПЛ на 10 позиції, набравши 52 очки. В єврокубках команда Андрія Ярмоленка в сезоні 2019/20 не виступатиме.

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