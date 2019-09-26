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Пеллегріні назвав винного у розгромній поразці Вест Хема в Кубку англійської ліги

16:40 417 Читать на русском
Пеллегріні назвав винного у розгромній поразці Вест Хема в Кубку англійської ліги
Мануель Пеллегріні / Reuters

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні прокоментував розгромну поразку в матчі 3-го раунду Кубка англійської ліги від Оксфорда (4:0).

 

"Вся команда не грала добре. Вест Хем не тільки пропустив чотири голи, але й не створив занадто багато шансів. Відповідальність за поразку лежить на мені, бо я вибирав склад, і лише потім на команді, яка не боролася до кінця.

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Гравці повинні розуміти, але я повторюю, що ми не могли цього зробити, тому що попереду була команда, яка грала дуже добре. Я не хочу нічого відбирати від Оксфорда, тому що вони грали дуже добре", – цитує Пеллегріні DailyMail.

Нагадаємо, Вест хем розгромно поступився Оксфорду (0:4) в матчі 3-го раунду Кубка англійської ліги.

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Вест Хем Вест Хем Англія Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Оксфорд Юнайтед - Вест Хем
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