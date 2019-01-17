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Пеллегріні натякнув на майбутнє Арнаутовіча – форвард може покинути Вест Хем

21:32 256 Читать на русском
Пеллегріні натякнув на майбутнє Арнаутовіча – форвард може покинути Вест Хем
Марко Арнаутовіч та Мануель Пеллегріні / Фото Reuters

Наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні готовий до відходу форварда лондонців Марко Арнаутовіча.

"Як його настрій? Будь-хто захоче піти, отримавши таку пропозицію. Зараз всі говорять про його майбутнє, але тільки він знає, що буде кращим для нього.

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Подивимося, що станеться, але не думаю, що Марко буде відмовлятися грати, якщо Вест Хем його не відпустить", – наводить слова Пеллегріні Sky Sports.

В послугах 29-річного форварда зацікавлені китайські клуби.

У поточному сезоні АПЛ австрієць провів 16 матчів, в яких забив 7 м'ячів і зробив 2 асисти.

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Англія Трансфери Марко Арнаутовіч Марко Арнаутовіч Вест Хем Вест Хем Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Трансфери Чемпіонату Англії
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