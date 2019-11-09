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Пеллегріні: Для Вест Хема перерва на матчі збірних настає в дуже потрібний момент

20:03 529 Читать на русском
Пеллегріні: Для Вест Хема перерва на матчі збірних настає в дуже потрібний момент
Мануель Пеллегріні / The Sun

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні прокоментував розгромну поразку від Бернлі (0:3) в 12 турі АПЛ.

11’ Ешлі Барнс
45’ Кріс Вуд
54’ Роберто Хіменес
 
11’ Ешлі Барнс
45’ Кріс Вуд
54’ Роберто Хіменес

"Я не впевнений, що наш сьогоднішній виступ був неприйнятним. Перший гол ми пропустили з кутового, якого не можна було призначати.

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Ми пропускаємо дуже легкі голи, мене це найбільше хвилює. Нам треба змінити свою гру. Я не маю звички обговорювати гравців та їх помилки. Можу говорити про команду.

У нас є 15 днів, щоб змінити свою гру та відновити впевненість. Перерва на матчі збірних настає в дуже потрібний для нас момент", – цитує чилійського фахівця ВВС.

Нагадаємо, що Вест Хем вже більше місяця не може перемогти в АПЛ. Востаннє лондонці здобули 3 очки 22-го вересня, коли здолали МЮ (2:0).

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Теги
Вест Хем Вест Хем Англія Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Бернлі - Вест Хем
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