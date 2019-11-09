Пеллегріні: Для Вест Хема перерва на матчі збірних настає в дуже потрібний момент

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні прокоментував розгромну поразку від Бернлі (0:3) в 12 турі АПЛ.

"Я не впевнений, що наш сьогоднішній виступ був неприйнятним. Перший гол ми пропустили з кутового, якого не можна було призначати.

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Ми пропускаємо дуже легкі голи, мене це найбільше хвилює. Нам треба змінити свою гру. Я не маю звички обговорювати гравців та їх помилки. Можу говорити про команду.

У нас є 15 днів, щоб змінити свою гру та відновити впевненість. Перерва на матчі збірних настає в дуже потрібний для нас момент", – цитує чилійського фахівця ВВС.

Нагадаємо, що Вест Хем вже більше місяця не може перемогти в АПЛ. Востаннє лондонці здобули 3 очки 22-го вересня, коли здолали МЮ (2:0).

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